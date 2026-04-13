Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino, dirigendosi verso l’Algeria. Si tratta del terzo viaggio ufficiale del Papa durante il suo pontificato. Con questa visita, per la prima volta un Pontefice si reca ufficialmente nel paese, segnando un momento storico. Il presidente della Repubblica ha commentato la partenza, sottolineando che nessuno può rimanere indifferente all’appello di pace rivolto dal Papa.

Inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, il terzo del suo Pontificato. Prevost è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per l’ Algeria, prima volta di un Pontefice nella storia del Paese. Alla vigilia del viaggio Leone XIV ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace e ha ricevuto un durissimo attacco da parte di Donald Trump. Il Pontefice visiterà quattro paesi: oltre all’ Algeria, anche Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Undici giorni, quattro Paesi, oltre 20 tra discorsi e saluti in un cammino che, come ricordato nei giorni scorsi dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si snoderà “attraverso la ricchezza e la diversità di questo continente popolato”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Africa, Mattarella: “Nessuno può rimanere indifferente al suo appello di pace”

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