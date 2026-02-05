L' apertura di Bignami FdI a Vannacci | Valuteremo quando ci sarà un soggetto politico

Questa mattina, il parlamentare di Fratelli d’Italia, Bignami, si è espresso sulla posizione del generale Vannacci. Ha detto che per ora la sua scelta rimane individuale e che, finché non ci sarà un soggetto politico, non intendono prendere decisioni ufficiali. Bignami ha anche ricordato che lo stesso Vannacci ha dichiarato che al momento non c’è nessun gruppo politico alle sue spalle.

"In questo momento la scelta del generale Vannacci è una scelta individuale. Quando ci sarà un soggetto politico rifletteremo sul soggetto politico, lui stesso ha detto che a oggi non c'è". Il segnale al generale lo manda Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Ed è un segnale che non chiude, ma prudentemente rinvia i giudizi a quando i tempi saranno maturi per tirare delle somme. Perché se la linea per niente moderata di Futuro Nazionale è già chiara, meno chiaro è il suo valore elettorale. L'ultimo sondaggio diffuso da Porta a Porta attribuisce al nuovo partito l'1,6 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico, il MAC.

