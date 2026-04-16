Multati per aver manifestato contro l' apertura della sede di Vannacci la denuncia degli attivisti fiorentini

In città, alcuni cittadini hanno ricevuto sanzioni da parte delle autorità dopo aver partecipato a una manifestazione contro l'apertura di una nuova sede. Le multe variano tra 1.000 e 10.000 euro e sono state consegnate a chi ha preso parte all'evento. L'episodio ha coinvolto residenti del quartiere che avevano espresso il loro dissenso durante la protesta. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato i motivi specifici delle multe.