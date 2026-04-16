Multati per aver manifestato contro l' apertura della sede di Vannacci la denuncia degli attivisti fiorentini
In città, alcuni cittadini hanno ricevuto sanzioni da parte delle autorità dopo aver partecipato a una manifestazione contro l'apertura di una nuova sede. Le multe variano tra 1.000 e 10.000 euro e sono state consegnate a chi ha preso parte all'evento. L'episodio ha coinvolto residenti del quartiere che avevano espresso il loro dissenso durante la protesta. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato i motivi specifici delle multe.
“Alcuni abitanti del quartiere hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa che va dai 1.000 ai 10.000 euro per aver manifestato in Piazza Tanucci durante l’apertura della sede di Futuro Nazionale”.La notizia è stata diffusa nella tarda serata di ieri, mercoledì 15 aprile, dal ‘Comitato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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