In Toscana è stato aperto il concorso per la miglior colomba artigianale, con le iscrizioni ora aperte. La gara vede coinvolti diversi pasticceri della regione che presentano le proprie creazioni. Le ricette sono frutto di tecniche tradizionali e di lavorazioni artigianali, mentre le prove si svolgono in vari laboratori. La competizione mira a valorizzare le eccellenze locali nel settore della pasticceria.

Firenze, 2 marzo 2026 – Ci sono ricette che non sono solo ricette: sono gesti ripetuti nel silenzio del laboratorio, lievitazioni rispettate con pazienza, profumi che arrivano prima ancora del primo assaggio. La colomba artigianale è una di queste storie, e proprio a chi la scrive ogni giorno è dedicata la seconda edizione di “ Bona – Concorso Colomba Artigianale ”, il concorso professionale promosso da Carra Distribuzione S.p.A. che terrà aperte le iscrizioni fino a domenica 8 marzo 2026. È per celebrare proprio quel lavoro invisibile – fatto di tecnica, pazienza e sensibilità – che oggi si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione di “Bona – Concorso Colomba Artigianale”, concorso professionale promosso da Carra Distribuzione S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, al via il concorso per la miglior colomba artigianale: aperte le iscrizioni

Carrara capitale della pasticceria: al via il concorso per la miglior Colomba d’Italia 2026Marina di Carrara, 18 febbraio 2026 – Quattro giorni di sfide all’ultima glassa, profumo di lievitati e creatività senza confini: dal 1° al 4 marzo...

Fuori la Voce, aperte le iscrizioni al concorsoArezzo, 20 gennaio 2026 – Si sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”, un appuntamento ormai organizzato...

Una raccolta di contenuti su Toscana.

Temi più discussi: Entra nel vivo il decennale di Confindustria Toscana Nord: al via il concorso per le migliori tesi sul manifatturiero del territorio; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO); Carrara capitale della pasticceria: al via il concorso per la miglior Colomba d’Italia 2026.

Infermieri. Al via maxi concorso per infermieri. Ecco come funzioneràPur essendo indetto per due posti richiesti dall'Aou Senese, il concorso darà origine ad una graduatoria a cui attingeranno tutte le Aziende del Sistema Sanitario della Toscana per le assunzioni nei ... quotidianosanita.it

Toscana. Entro dieci giorni sarà pubblicato il nuovo concorso per l’assunzione di infermieriPer la prima volta viene fatto un unico concorso su base regionale, per la formazione di un'unica graduatoria a cui le aziende attingeranno, tenendo conto delle preferenze per Area vasta indicate ... quotidianosanita.it

A Manciano, un territorio, paesaggi che raccontano la Maremma più autentica, tradizioni vive e comunità che custodiscono con orgoglio la propria storia. La Toscana è anche questo: radici profonde e uno sguardo aperto al futuro. - facebook.com facebook

#meteo #2marzo Nubi al Nord-Ovest ed Emilia-Romagna con piogge deboli in estensione nel pomeriggio a Toscana, Umbria e zone interne tra Marche e Abruzzo. Più sole al Sud e Isole, ma con locali nubi su Sardegna e Sicilia. Venti meridionali, mar x.com