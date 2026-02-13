Amalfi l’ex scuola di Vettica diventa micronido | aperte le iscrizioni per 20 bambini

L’ex scuola di Vettica ad Amalfi, chiusa da oltre 25 anni, riapre le porte ai bambini grazie a un progetto comunale. La struttura, ormai inattiva da tempo, si trasforma in un micronido per 20 piccoli utenti. Il Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, ha deciso di riqualificare l’edificio per offrire un nuovo spazio educativo. Le iscrizioni sono già aperte e si rivolgono alle famiglie della zona interessate a un servizio di qualità per i loro figli.

La ex scuola elementare di Vettica di Amalfi tornerà a popolarsi di bambini a distanza di 25 anni: grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal sindaco Daniele Milano nel plesso dismesso sta per spalancare le porte il nuovo micronido comunale. L’Amministrazione ha pubblicato il bando per ospitare 20 bambini, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età, 4 dei quali lattanti, grazie al dimensionamento degli spazi che sarà riservato a due gruppi di infanzia e prevede nello specifico attività di gioco ed occupazioni varie, alimentazione, riposo, funzioni igieniche e contenimento di oggetti ed attrezzature di uso quotidiano.🔗 Leggi su Salernotoday.it

