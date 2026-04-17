A Milano, la decisione di sospendere temporaneamente il divieto di accesso alle moto e ai motorini nel Quadrilatero è stata fissata al 12 maggio 2028. La misura originariamente prevedeva restrizioni più immediate, ma è stata posticipata di diversi anni. Attualmente, moto e ciclomotori costituiscono circa il 30% del traffico totale nella zona interessata. La modifica riguarda specificamente le limitazioni previste per questi veicoli, con un nuovo termine stabilito per l’entrata in vigore.

Il comune di Milano ha rinviato il divieto di ingresso per moto e motorini nella Ztl del Quadrilatero della moda. Lo ha deciso la giunta milanese che ha prorogato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso dopo un'analisi dei flussi di traffico all'interno dell'area. Le analisi effettuate da Amat, l'Agenzia per mobilità, ambiente e territorio, dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 hanno evidenziato come moto e ciclomotori rappresentino circa il 30% dei transiti complessivi nella Ztl, con una prevalenza di spostamenti legati a esigenze di mobilità funzionale. "Si tratta, in larga parte, di percorrenze dirette e compatibili con il ruolo dell'area come snodo di collegamento urbano e non di un'occupazione prolungata dello spazio", rileva l'agenzia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ztl di Milano, rinviato lo stop a moto e motorini nel Quadrilatero

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