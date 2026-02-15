Roncofreddo | Piccoli Mondi celebra arte paesaggio e tradizioni con un ricco calendario eventi fino a giugno

Roncofreddo organizza “Piccoli Mondi” per valorizzare arte, paesaggi e tradizioni, portando in piazza mostre, letture e laboratori fino a giugno. La rassegna coinvolge gli abitanti e i visitatori, offrendo un'occasione per scoprire il patrimonio locale attraverso iniziative pratiche e incontri culturali.

Roncofreddo Rinasce tra Arte e Tradizione: "Piccoli Mondi" Illumina la Primavera Cesenate. Roncofreddo, un gioiello nascosto nella provincia di Cesena, si prepara ad accogliere "Piccoli Mondi", una rassegna culturale che dal 20 febbraio al 26 giugno animerà il territorio con un fitto calendario di eventi dedicati all'arte, alla letteratura e alle tradizioni locali. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la biblioteca Carnacini e la cooperativa Koinè, punta a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'occasione unica di scoperta e condivisione. Venerdì a Roncofreddo prende il via la rassegna "Piccoli Mondi", dopo che l'amministrazione comunale ha deciso di rilanciarla, coinvolgendo anche la biblioteca Carnacini e la cooperativa Koinè. A RONCOFREDDO TORNANO I PICCOLI MONDI dieci appuntamenti di cultura in biblioteca e nelle frazioni, tra musica, mostre, letture, storie, condivisione e scoperta del territorio Omaggio a Stefano.