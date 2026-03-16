Aorn San Pio la lettera di una paziente che elogia l’Uoc Ortopedia e Traumatologia

Una cittadina ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell'AORN San Pio di Benevento, esprimendo gratitudine per l’assistenza fornita a suo padre presso l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia. Nel documento, la paziente ha elogiato l’equipe medica e il personale sanitario per la qualità delle cure ricevute, sottolineando un senso di apprezzamento per l’attenzione dedicata al caso.

Tempo di lettura: 3 minuti Una cittadina ha inviato una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN SAN PIO di Benevento Maria Morgante, esprimendo la sua gratitudine per l’assistenza ricevuta da suo padre presso la UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA. “Gen.mo Direttore Maria Morgante, mi chiamo Stheffany Moras sono una giovane donna di origine colombiana, emigrata in Italia insieme a mio padre alla ricerca di cure adeguate per una grave patologia che lo affliggeva da oltre un anno. Con profonda gratitudine e con un sincero senso di dovere, vi scrivo per ringraziare il Dottor Luigi Meccariello, per aver ridato la possibilità di una vita normale a mio papà a quasi un anno dall’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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