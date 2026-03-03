AORN San Pio la lettera di ringraziamento di una paziente

Una paziente dell’AORN San Pio di Benevento ha inviato una lettera di ringraziamento. Nel documento, esprime apprezzamento per l’assistenza ricevuta durante il ricovero e sottolinea l’attenzione e la professionalità del personale sanitario. La lettera è stata consegnata alle autorità dell’ospedale, che hanno deciso di divulgarla per testimoniare l’impegno degli operatori. Nessun dettaglio personale è stato reso noto.

"Gen.mo Direttore Maria Morgante,desidero ringraziarLa per lo straordinario lavoro svolto in questi anni a favore della collettività, un contributo fondamentale per garantire qualità dei servizi e l'attenzione alle persone che si rivolgono all'AORN SAN PIO.Sin dal primo giorno del mio tormentato percorso sono stata accolta con grande cortesia e disponibilità. Il personale medico ha dimostrato competenza, empatia ed una straordinaria capacità di mettermi a mio agio, rassicurandomi in ogni fase della mia degenza.L'intervento e la riabilitazione sono stati eseguiti con tecniche moderne ed in un ambiente estremamente pulito e ben organizzato, tutto si è svolto con precisione e serenità.