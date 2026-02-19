Abbiamo aperto e purtroppo… Bimbo col cuore bruciato dettagli choc dall’indagine interna dell’ospedale

Un bambino di 2 anni e 4 mesi ha subito gravi ustioni al cuore, a causa di un incendio in casa. Secondo le indagini interne dell’ospedale, le cause sono legate a possibili errori nel trattamento e nella gestione delle emergenze. La famiglia aveva chiamato i soccorsi, ma i tempi di intervento e alcune procedure sembrano aver peggiorato le sue condizioni. Il piccolo ora si trova in terapia intensiva, e i medici stanno cercando di salvarlo. La vicenda ha suscitato molte polemiche sulla sicurezza e le responsabilità.

Un’espressione tecnica, quasi burocratica, per raccontare una tragedia che ha il volto di un bambino di appena due anni e quattro mesi: “deficit comunicativo e procedurale”. È questa la formula utilizzata nell’audit interno dell’ospedale Monaldi di Napoli per descrivere la sequenza di errori che ha portato un piccolo paziente in fin di vita dopo il trapianto di un cuore non funzionante. Dietro quelle parole fredde si nasconde una catena di omissioni, incomprensioni e scelte obbligate che oggi scuotono il mondo sanitario e l’opinione pubblica. Il caso affonda le radici nella notte del 23 dicembre, quando l’équipe del Monaldi si mette in viaggio verso Bolzano per prelevare un organo appena resosi disponibile per il bambino di Nola.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

