Anziana cade dal letto in ospedale e muore | aperta l' indagine

Una donna di 95 anni è caduta dal letto in ospedale, nel pronto soccorso di Andria, ed è morta. La Procura di Trani ha aperto un'indagine per capire le cause della morte. L'anziana, a quanto si apprende, era ricoverata nel pronto soccorso da alcuni giorni in attesa di essere trasferita in reparto. Come atto dovuto, la Procura ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l'autopsia, che è stata eseguita oggi dal medico legale Federica Mele nel Policlinico di Bari. Gli accertamenti medico legali dovranno stabilire se la caduta abbia contribuito al decesso e quindi attribuire le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

