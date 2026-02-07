Napoli Aurelio De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?

Il Napoli si prepara all’estate con grandi aspettative. Se si qualifica alla Champions League, il club potrà investire oltre 200 milioni di euro sul mercato. La strategia di Aurelio De Laurentiis punta a rinforzare la squadra, e alcuni rumors suggeriscono che Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore. Ora si attende solo l’esito delle prossime partite e le decisioni ufficiali.

Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget superiore ai 200 milioni di euro in caso di qualificazione alla Champions League. Un traguardo che non rappresenterebbe soltanto un successo sportivo, ma anche una svolta economica. A pesare in modo significativo saranno anche i milioni risparmiati nel mercato di gennaio, quando il club azzurro ha dovuto avviare campagne di acquisto rispettando il parametro del saldo zero. Un obbligo che, col senno di poi, potrebbe rivelarsi vincente: quelle risorse, sommate ai ricavi europei, andrebbero a costituire una base economica solida per una campagna acquisti estiva di altissimo livello.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Antonio Cassano ha commentato recentemente uno degli acquisti estivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis, evidenziando alcune criticità nel mercato della squadra.

A giugno, si deciderà il destino di Antonio Conte al Napoli.

De Laurentiis svela i retroscena sulla cessione di Kvaratskhelia!

Argomenti discussi: Napoli, il 12 febbraio Aurelio De Laurentiis in audizione alla commissione Antimafia; Napoli: Conte mai dire Champions, De Laurentiis piange per il buco enorme in cassa, cosa cambia sul mercato; Napoli, sopralluogo di De Laurentiis e Chiavelli nella zona dell'ex raffineria di Napoli Est: ipotesi per stadio e centro sportivo; Il Napoli ufficializza il colpo in chiusura di calciomercato: l'annuncio di De Laurentiis.

Il Napoli sposa la linea del silenzio (Repubblica)Il Napoli non ha detto nulla contro il divieto di trasferte fino a fine anno e di fatto Conte ha eliminato la conferenza della vigilia ... ilnapolista.it

Il Napoli pensa solo al campo: De Laurentiis e Conte scelgono la via del silenzioDe Laurentiis non si esprime su X dall'11 gennaio, Conte non va in conferenza stampa dal 17 ottobre. Il Napoli, nelle vesti del suo presidente e del suo comandante, sceglie la linea ... tuttonapoli.net

Paolo Del Genio, nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, affronta con equilibrio il tema del futuro di Antonio Conte: “Futuro Conte De Laurentiis dichiara spesso che c’è una profonda amicizia con Conte, che coinvolge tra l’altro anche le fa facebook

Complimenti ad Antonio #Conte, che aggiudicandosi la sua quinta ' diventa l’allenatore più titolato nella storia del premio Scopri tutti i premiati tinyurl.com/2jvam4cb #FIGC x.com