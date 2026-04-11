Domenica 12 aprile a Brasilia si terranno i Mondiali a squadre di marcia, con gare che si svolgeranno su nuove distanze e con pronostici ancora incerti. La competizione vedrà la partecipazione di atleti come Stano e Fortunato, mentre Palmisano non sarà presente. La manifestazione prevede diverse prove di marcia, coinvolgendo squadre provenienti da vari paesi, e si svolgerà in un contesto che presenta alcune novità rispetto alle edizioni precedenti.

I Mondiali a squadre di marcia si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia e si gareggerà sulle nuove distanze del panorama internazionale: la 21,097 km (la mezza maratona, che sostituisce la 20 km e che sarà l’unica gara presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km (la maratona di marcia, subentrata alla 35 km ma assente ai Giochi). Massimo Stano sarà tra i grandi favorita della prova più lunga, al debutto in questa specialità e desideroso di ampliare il proprio palmares dopo aver trionfato nella 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nella 35 km ai Mondiali 2022. Il pugliese farà il proprio ritorno in gara dopo una lesione al bicipite femorale sinistro che lo ha tenuto fermo dalla scorso giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stano e Fortunato alla sfida dei Mondiali a squadre di marcia: nuove distanze, pronostici incerti. Palmisano assente

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