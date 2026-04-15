Grande Fratelle Vip 2026 sondaggi puntata 17 aprile | Antonella Elia prima finalista dietro Alessandra Mussolini

Nella puntata del 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026 sono stati annunciati i primi finalisti. Antonella Elia ha ottenuto il maggior numero di voti e si è qualificata direttamente alla fase finale, mentre Alessandra Mussolini si è piazzata subito dietro di lei. La diretta di due giorni prima ha infatti portato a un televoto improvviso che ha modificato le dinamiche tra i concorrenti, creando nuove tensioni e aspettative.

La corsa alla finale del Grande Fratello Vip 2026 entra finalmente nel vivo. Dopo la diretta del 14 aprile, la Casa è stata travolta da un televoto inatteso che ha cambiato completamente il clima tra i concorrenti. Nessuna eliminazione, nessun addio improvviso, ma una scelta decisiva: il pubblico dovrà indicare il primo vip che accederà alla finalissima del 5 maggio. Il televoto è partito all’improvviso, mentre gli inquilini non avevano la minima idea di ciò che stava accadendo. Ilary Blasi ha lanciato la sfida in diretta, trasformando una serata apparentemente tranquilla in un momento che potrebbe segnare l’intero percorso del reality. I quattro nomi in gioco sono Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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