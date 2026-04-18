Grande Fratello Vip Antonella Elia finalista Paola Caruso esplode a fine puntata | ‘Ti porto in tribunale’

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata annunciata come prima finalista, suscitando reazioni intense tra i concorrenti. La proclamazione ha provocato una forte reazione di Paola Caruso, che ha commentato pubblicamente e ha annunciato un'azione legale nei confronti di Antonella Elia. La scena si è svolta in diretta, con Paola Caruso che ha espresso il desiderio di portare la questione in tribunale.

Antonella Elia prima finalista del GF Vip, la reazione in diretta. La proclamazione di Antonella Elia come prima finalista del Grande Fratello Vip ha fatto saltare gli equilibri già fragili della Casa, con una reazione immediata e durissima da parte di Paola Caruso. Già durante la puntata del 17 aprile, la tensione era palpabile. Dopo il verdetto del televoto, che ha visto Elia prevalere su Alessandra Mussolini per un margine minimo, Paola Caruso ha mostrato apertamente il proprio dissenso, rifiutandosi inizialmente di partecipare a uno dei momenti di gioco. “Se viene premiata una persona così, io non gioco. Allora cambio mestiere. Se la gente pensa che questa è una persona da mandare in finale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello Vip Antonella Elia finalista, Paola Caruso esplode a fine puntata: ‘Ti porto in tribunale’ Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini e Antonella Elia, chi è al televoto Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini: la fine di un’amicizia | Video MediasetAntonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini da amiche a nemiche al Grande Fratello Vip 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Antonella Elia fuori controllo: Ti salto agli occhi. Lo sfogo (choc) e l'intervento di Todaro; Grande Fratello VIP: Un momento di sconforto per Antonella Video; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 14 aprile: l'uscita di Blu e Antonella Elia furiosa; GF Vip stasera su Canale 5: Antonella o Alessandra, la Casa si spacca prima del verdetto. Grande Fratello Vip 2026: Antonella Elia è in finale, Nicolò abbandona la Casa ma nessuno se ne accorgeUn momento poco utile per il pubblico, e per le dinamiche del Gf Vip 2026, è stato quello dello pseudo confronto fra Francesca Manzini e Antonella Elia. Confronto che non è servito a nulla, visto che ... quotidiano.net Grande Fratello Vip 2026, puntata 17 aprile | Diretta e primo finalista: in nomination Adriana, Paola e…Primo finalista, sorpresa per Nicolò Brigante e la fine dell'alleanza tra Alessandra, Adriana e Antonella: le anticipazioni di oggi del Grande Fratello Vip. ilsussidiario.net Il crollo emotivo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip - facebook.com facebook