Paola Caruso sbotta contro Antonella Elia al GF Vip | Non sono qui per farmi aggredire da lei

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha espresso chiaramente la sua delusione nei confronti di Antonella Elia, dichiarando di non essere lì per subire comportamenti violenti o aggressivi. La gieffina ha lasciato intendere di voler mantenere una certa distanza dalla collega, sottolineando di non voler tollerare atteggiamenti che possano portare a confronti accesi. La discussione tra le due è diventata uno dei momenti più discussi della puntata.

Antonella Elia fa infuriare Paola Caruso al Grande Fratello Vip, il duro sfogo della gieffina. In seguito all’ennesima discussione scoppiata tra Paola Caruso e Antonella Elia al Grande Fratello Vip la Bonas di Avanti un altro su tutte le furie si è chiusa in confessionale dove si è sfogata con gli autori. La gieffina ha duramente criticato il comportamento della sua compagna d’avventura, tra le varie cose ha detto: “Io qui sono venuta con degli scopi e degli obiettivi precisi in mente. Guardate che prima in confessionale io mi sono arrabbiata tantissimo, ero nera, ho proprio sbarellato di brutto”. Paola Caruso ha continuato dicendo: “Ho detto, ‘tutto va bene, ma io non sono venuta qui per farmi insultare, denigrare, aggredire da Antonella Elia ogni giorno e ogni settimana.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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