Antonella Clerici | Rimasi incinta e mi fecero fuori dal programma è stato vergognoso

Antonella Clerici ha raccontato di aver perso il suo ruolo in un programma televisivo dopo aver scoperto di essere incinta. L’ex conduttrice ha descritto l’episodio come un momento difficile, affermando che le fu tolta la conduzione senza preavviso. L’intervista è stata rilasciata durante un podcast, dove ha anche commentato l’atteggiamento ricevuto in quegli anni. La vicenda ha suscitato commenti sui social e tra gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – "È stato vergognoso". Antonella Clerici ha ricordato, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast 'Passa dal BSMT', il periodo in cui le venne tolta la conduzione de 'La prova del cuoco' dopo essere rimasta incinta. La conduttrice ha spiegato: "Avrei dovuto andarmene per un periodo e poi tornare. Invece mi dissero 'basta, non sei più prevista'". Inizialmente fu uno choc, soprattutto considerando il grande successo che aveva ottenuto il programma grazie alla sua conduzione: "Avevo fatto 15 anni di programma". Poi dopo la conduzione di 'Ti lascio una canzone', Clerici ottenne la sua rivincita. "Tutto il pubblico si alzò ad applaudirmi, anche il direttore che mi aveva tolto il posto".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'attacco alla Rai di Antonella Clerici: «Quando rimasi incinta mi fecero fuori dal programma»

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