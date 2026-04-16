Antonella Clerici | Le mie analisi del sangue vendute alla stampa così scoprirono che ero incinta

Antonella Clerici ha raccontato di come alcune sue analisi del sangue siano state pubblicate dalla stampa, rivelando così la sua gravidanza. La conduttrice ha espresso un senso di rammarico per quel momento, spiegando che fu così che la notizia divenne di dominio pubblico. La sua testimonianza fa luce su come alcuni dettagli personali siano stati resi noti senza il suo consenso.

Antonella Clerici racconta con una punta di rammarico il momento in cui la stampa scoprì la sua gravidanza. Incinta della figlia Maelle, la conduttrice si ritrovò la notizia della dolce attesa in copertina senza averla mai resa pubblica: “Lo sapevano perché qualcuno aveva venduto le mie analisi del sangue”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “È morto così…”. Antonella Clerici furiosa: “È pura disumanità”La morte di Davide Borgione, 19 anni, avvenuta nella notte di sabato dopo una caduta con una bicicletta elettrica, è stata ricordata oggi, 28 gennaio... “Non si può morire così”. Antonella Clerici sconvolta, tutto il suo sconfortoC’è un momento, in diretta televisiva, in cui anche chi è abituato a raccontare la leggerezza si ferma e lascia spazio allo sgomento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Non sono più in televisione e non so il perché. Emilio Fede? Mi sbatteva fuori dallo studio urlandomi di tutto, la confessione di...; Antonella Clerici si è arrabbiata: Ci sono rimasta male. Lo sfogo a È sempre mezzogiorno; Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: Contro di me agguati ad personam; Arisa: Ho vissuto momenti di grande tristezza, mi salva il mio attaccamento alla vita. E non smetto di cercare l'amore. Antonella Clerici: Le mie analisi del sangue vendute alla stampa, così scoprirono che ero incintaAntonella Clerici racconta con una punta di rammarico il momento in cui la stampa scoprì la sua gravidanza. Incinta della figlia Maelle, la conduttrice si ritrovò la notizia della dolce attesa in cope ... fanpage.it Antonella Clerici: Qualcuno ha venduto le mie analisi del sangueCon grande amarezza Antonella Clerici racconta che qualcuno ha venduto le sue analisi del sangue. Così tutti seppero della gravidanza ... ultimenotizieflash.com “Vanessa è una mia amica, sapevo che lo avrebbe fatto per amore della storia” Ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, l’attore che presta il volto a Ippazio Calogiuri rompe il silenzio sulla decisione di chiudere la serie cult di Rai 1 - facebook.com facebook Gaffe di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, il doppiosenso in diretta: “È caduta sui piselli” x.com