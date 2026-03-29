Ma dici a me?! Amici scintille in studio tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio | studio ammutolito

Durante la registrazione del programma televisivo, si sono verificati momenti di tensione tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, con scambi di battute accese e un’atmosfera tesa nello studio. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e concorrenti, lasciando lo studio in silenzio. L’incidente è avvenuto mentre i due erano impegnati in una fase della trasmissione, creando un momento di grande sorpresa tra gli spettatori.

Ad Amici basta una scintilla per far ripartire tutto, e tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio l’aria si è fatta di nuovo elettrica. A una settimana dal primo scontro, nato dopo quel durissimo botta e risposta culminato con “C’è solo una piccola differenza: tu metti i dischi, io li faccio. I successi non li create, li trasmettete”, i due sono tornati a pizzicarsi davanti a giudici, allievi e pubblico. La nuova tensione è esplosa durante il guanto di sfida tra Riccardo e Gard, chiamati a confrontarsi sull’interpretazione. La prova è finita in parità, con Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio schierati con Gard, mentre Amadeus e Gigi D’Alessio hanno premiato Riccardo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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