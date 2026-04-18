Anthropic ha annunciato il lancio di Claude Design, un nuovo prodotto nel campo dell'intelligenza artificiale. Questa mossa ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari, provocando un calo significativo delle azioni di Adobe e Figma. Mentre molte aziende del settore tecnologico si concentrano sull'integrazione dell'IA generativa in testi e codice, Anthropic si è concentrata sulla creatività digitale, presentando un'offerta dedicata a questa area.

AGI - Mentre il settore tecnologico cercava di assorbire l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sui testi e sul codice, Anthropic ha deciso di alzare l'asticella, puntando dritta al cuore della creatività digitale. Il lancio di Claude Design, avvenuto nelle scorse ore, ha scatenato un vero e proprio terremoto a Wall Street, colpendo duramente i giganti storici del settore. Non è solo l'ennesimo strumento per creare immagini, ma un cambio di paradigma che ha portato le azioni di Figma a perdere oltre il 7% in una singola seduta, trascinando verso il basso anche Adobe in una giornata di forte tensione per il comparto software. Il cuore di questa rivoluzione si chiama Claude Opus 4.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anthropic lancia Claude Design. Perché le azioni Adobe e Figma sono crollate

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