Anthropic sfida i giganti del design | crollano Adobe e Wix

Anthropic annuncia il rilascio di Claude Opus 4.7 e di un nuovo strumento di progettazione alimentato dall’intelligenza artificiale, provocando un calo superiore al due per cento dei titoli di Adobe, Figma e Wix sui mercati finanziari. La notizia ha portato a una reazione immediata, con investitori che hanno reagito alle novità nel settore del design digitale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni di questa flessione.

Anthropic sta per lanciare Claude Opus 4.7 e un nuovo strumento di progettazione basato sull’intelligenza artificiale, provocando una reazione immediata sui mercati finanziari con il calo dei titoli di Adobe, Figma e Wix superiore al due per cento. Mentre gli investitori propongono valutazioni che sfiorano gli 800 miliardi di dollari, la società sta ristrutturando i propri modelli di fatturazione per gestire l’esplosione della domanda e i costi computazionali. L’evoluzione del design e la sfida ai colossi del software. Il settore della creazione digitale si trova davanti a un possibile cambio di paradigma già nei prossimi giorni. Anthropic...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anthropic sfida i giganti del design: crollano Adobe e Wix Notizie correlate Gamma lancia l’AI per immagini: sfida Canva e AdobeGamma sta per lanciare Gamma Imagine, uno strumento di generazione di immagini guidato dall’intelligenza artificiale progettato per creare asset di... Messico: crollano gli omicidi del 41%, la sfida della sicurezzaIl governo messicano ha registrato una contrazione significativa della violenza nel periodo compreso tra settembre 2024 e marzo 2026, con gli omicidi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: OpenAI sfida i giganti dell’AdTech: Sam Altman punta a 100 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari entro il 2030; CoreWeave, Inc. e Anthropic siglano un accordo pluriennale; Anthropic pronta a battere OpenAI: il fatturato annuo va verso i 30 miliardi. Accordo con Broadcom e Google; OpenAI sfida Anthropic, sviluppa una IA per la cybersicurezza. Anthropic pronta a battere OpenAI: il fatturato annuo va verso i 30 miliardi. Accordo con Broadcom e GoogleSi tratta solo di proiezioni ma, se confermate, Anthropic supererà i ricavi (24 miliardi) di OpenAI. Entrambi i giganti dell’AI però restano in perdita ... milanofinanza.it Anthropic sorpassa OpenAI: Fatturato sopra i 30 miliardiLa società guidata da Amodei mette la freccia e supera quella di Altman nonostante la messa al bando del Pentagono ... repubblica.it OpenAI sfida Anthropic, sviluppa una IA per la cybersicurezza x.com Claude arriva su Word: la sfida di Anthropic a Microsoft entra nel vivo Anthropic integra Claude in Word con funzioni avanzate per revisione, editing e analisi dei documenti, sfidando direttamente Microsoft Copilot. facebook