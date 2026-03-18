Il Pentagono attacca ancora Anthropic | Rischio inaccettabile Potrebbe spegnere Claude durante azioni militari

Il Pentagono ha nuovamente criticato Anthropic, affermando che il rischio associato all’uso delle sue intelligenze artificiali è inaccettabile e che potrebbe portare a spegnere il sistema Claude durante operazioni militari. Il dipartimento della Guerra ha anche dichiarato di aver messo in discussione l’affidabilità dell’azienda come partner. La disputa riguarda le preoccupazioni sulla sicurezza delle tecnologie AI coinvolte.

Il Pentagono lancia il controattacco. Il contratto da 200 milioni di dollari con Anthropic — che prevedeva l'uso del chatbot Claude in ambito bellico — sarebbe stato interrotto legittimamente perché un'eventuale manipolazione dei sistemi da parte del fornitore rappresentava un «rischio inaccettabile» per il dipartimento della Difesa (o della Guerra, come ora lo chiama la stessa amministrazione).A stabilire se il Pentagono avesse o meno in diritto di interrompere ogni rapporto con Anthropic saranno una corte federale di appello di Washington D.C. e una corte federale della California, dove l'azienda ha depositato due cause. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Pentagono attacca ancora Anthropic: «Rischio inaccettabile. Potrebbe spegnere Claude durante azioni militari» Articoli correlati Il Pentagono contro Claude, l'AI di AnthropicLe dimissioni da Anthropic del capo della sicurezza e il dilemma: fare bene o fare veloci? Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, è... Leggi anche: Tutti pazzi per Claude, l’IA “etica” di Anthropic che sfida il Pentagono Contenuti e approfondimenti su Pentagono attacca Temi più discussi: Iran, indagine del Pentagono conferma: La scuola di Minab colpita dagli Usa per un errore di mira; Iran, ordine di Trump: oggi l'attacco super, l'annuncio del Pentagono; Il Pentagono chiude fuori i fotoreporter dalle conferenze stampa; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq. Il Pentagono attacca ancora Anthropic: «Inaccettabile rischio. Potrebbe spegnere l'AI durante azioni militari»Il Pentagono lancia il controattacco. Il contratto da 200 milioni di dollari con Anthropic — che prevedeva l'uso del chatbot Claude in ambito bellico — sarebbe stato interrotto legittimamente perché ... msn.com Iran, sottomarino Usa affonda nave da guerra di Teheran: il video dal PentagonoSiluri in azione nell’Oceano Indiano: l’attacco più letale contro una nave iraniana dalla Seconda Guerra Mondiale ... tg.la7.it Il dipartimento della Guerra attacca l'azienda: «Abbiamo messo in dubbio che si trattasse di un partner fidato» facebook «Perché l'Iran sta perdendo», il capo del Pentagono e i tre obiettivi della guerra: il messaggio a Khameini jr scomparso dopo l'attacco x.com