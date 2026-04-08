Tegola Kean ansia in casa Fiorentina | le ultimissime

La Fiorentina si prepara per la partita contro il Crystal Palace, ma la squadra è in ansia a causa di problemi legati a Moise Kean. A poche ore dal match, arrivano aggiornamenti che non sono positivi e che rischiano di influenzare la formazione. La situazione rimane da monitorare, mentre i tifosi attendono notizie ufficiali sullo stato dell’attaccante.

Trema la Fiorentina a poche ore dalla sfida contro il Crystal Palace: non arrivano buone notizie su Moise Kean. Cresce l’attesa in casa Fiorentina in vista della gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, in programma giovedì sera alle ore 21,00. Il club viola attraversa un buon momento di forma e punta a fare risultato anche in Inghilterra dopo la convincente vittoria sul campo dell’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato. Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it Non ci sono, però, buone notizie per Paolo Vanoli proprio in vista della sfida contro il Crystal Palace: Moise Kean, infatti, ha saltato l’ultimo allenamento per il solito problema alla tibia e a questo punto è da considerarsi in forte dubbio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tegola Kean, ansia in casa Fiorentina: le ultimissime Leggi anche: Colpaccio salvezza della Fiorentina in casa di un Como irriconoscibile: Fagioli e Kean fanno volare la "Viola" Genoa, che tegola in vista della Roma! Norton?Cuffy e Baldanzi in dubbio per la sfida: le ultimissimeCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano... DOPPIO KEAN e MANITA VIOLA: Fiorentina-Udinese 5-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights FLASH | Fiorentina, che tegola per Vanoli: si ferma Kean!Infortunio Kean - Brutte notizie in casa Fiorentina a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Crystal ... fantamaster.it Italia, altra tegola: infortunio per Kean, salta Norvegia e MoldaviaUn'altra tegola per l'Italia: Moise Kean lascia il ritiro per infortunio, salterà le partite con Norvegia e Moldavia. Una nuova brutta notizia per gli Azzurri di Luciano Spalletti, che non potranno ... calciomercato.com