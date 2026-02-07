Fiorentina Kean può dire addio alla fine della stagione | destinazione a sorpresa | CM

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina già a fine stagione. Dopo aver vissuto una prima parte di stagione da protagonista, l’attaccante sta facendo fatica a trovare continuità. La squadra viola, invece, si trova invischiata nella zona pericolosa della classifica e fatica a risollevarsi. La destinazione futura di Kean resta un’incognita, con rumors che parlano di una partenza a sorpresa.

Dopo una stagione da favola, Moise Kean sta faticando a confermarsi in questo campionato, molto difficile per la squadra viola che sta lottando per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica. Il futuro di Kean potrebbe essere lontano dalla Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano dalla Serie A con diverse società dell’Arabia Saudita che lo avrebbero messo nel mirino in vista della prossima stagione. Lo stesso attaccante, non avrebbe chiuso all’ipotesi araba. Non mancano gli estimatori in giro per l’Europa con Kean che piace molto anche al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fiorentina, Kean può dire addio alla fine della stagione: destinazione a sorpresa | CMDopo una stagione da favola, Moise Kean sta faticando a confermarsi in questo campionato, molto difficile per la squadra viola che sta lottando per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica ... calciomercato.it

Fiorentina a rapporto da Paratici: il discorso alla squadra. Giallo Kean, Solomon mette in guardia la ViolaL'era Paratici si è aperto col primo faccia a faccia con la squadra: cosa ha detto il nuovo ds della Fiorentina. Kean torna titolare, il futuro è un rebus. sport.virgilio.it

