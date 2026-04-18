Anno scolastico al rush finale | il prossimo inizierà il 10 settembre

Mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico 20252026, che si concluderà con le ultime prove e verifiche. Il nuovo anno scolastico è stato annunciato per il 10 settembre e gli studenti stanno preparando gli ultimi esami e verifiche prima delle vacanze. Alcuni stanno cercando di recuperare le materie più complesse, mentre altri già pensano alle ferie estive. La scuola si avvicina alla conclusione di un ciclo.

Stiamo entrando nella fase decisiva dell'anno scolastico 20252026: chi è in difficoltà sta cercando di recuperare le materie dove è meno "forte", chi è già tranquillo sta già sognando i bagni al mare e le passeggiate in montagna. Chi attende gli esami di fine anno sta caricando le energie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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