Anguillara Sabazia È Primavera Domenica 19 Aprile al Museo Contadino spettacolo di Chiara Pavoni

Domenica 19 aprile si terrà al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” uno spettacolo di Chiara Pavoni dal titolo “È Primavera”. L’evento fa parte delle iniziative culturali organizzate nella struttura, che riprendono dopo una pausa. Il museo si trova nel territorio di Anguillara Sabazia e ospita spesso manifestazioni legate alla tradizione e alla cultura locale. La giornata prevede l’ingresso gratuito e un programma dedicato a adulti e bambini.

ANGUILLARA SABAZIA (Luciana Vinci) – Riprendono al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” le iniziative culturali per la stagione 2026. Domenica 19 aprile alle 11 con un innovativo spettacolo prende il via la collaborazione con Chiara Pavoni, attrice eclettica che propone un evento tra natura e tradizione già presentato in Puglia. Si celebra l’arrivo della bella stagione. “È primavera germoglia la terra, l’albero gemma, nell’orto la fontana ricomincia a cantare, canta felice il cuore di chi lavora i campi, è primavera, è primavera”. «Siamo certi – commenta il presidente dell’Associazione Culturale Sabate Graziarosa Villani – che la collaborazione con questa artista, molto sensibile alla custodia della memoria rurale e delle tradizione, saprà portare buoni frutti.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anguillara Sabazia. “È Primavera” Domenica 19 Aprile al Museo Contadino spettacolo di Chiara Pavoni Notizie correlate "Con (-) Tenuta", sabato 11 e domenica 12 aprile lo spettacolo di Chiara Migliorini al Teatro VertigoSabato 11 alle 21 e domenica 12 aprile alle 17 torna al Teatro Vertigo Chiara Migliorini con il suo "Con (-) Tenuta – appunti di donne sacrificabili". Chi l’ha Visto, la tragedia di Anguillara Sabazia al centro della puntataRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: E’ Primavera: il 19 aprile al Museo Contadino di Anguillara spettacolo di Chiara Pavoni; Anguillara Sabazia A proposito dell’ospedale di comunità; Anguillara Sabazia - One Health, scuole ed ASL Roma 4 unite tra ambiente, salute e sostenibilità; 10 posti da visitare in primavera a un’ora da Roma: natura, borghi e gite perfette. Anguillara Sabazia A proposito dell’ospedale di comunitàVogliamo tranquillizzare qualche ex amministratore comunale, sappiamo benissimo come dovrà funzionare l’ospedale di comunità. Lo abbiamo fortemente voluto e finanziato grazie alla Giunta Zingaretti, a ... lagone.it E’ Primavera: il 19 aprile al Museo Contadino di Anguillara spettacolo di Chiara PavoniAppuntamento ad accesso libero alle ore 11. Al via nuova collaborazione NewTuscia – ANGUILLARA SABAZIA – Riprendono al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare Augusto Montori le ini ... newtuscia.it Oggi ad Anguillara Sabazia è stato piantato un albero di ulivo in memoria di Federica Torzullo, uccisa a gennaio dall'ex marito. La madre, Roberta Virgulti, ha ringraziato la comunità per il sostegno ricevuto e ha fatto un appello a chi sa qualcosa: "Anche un pic facebook ASL Roma 4 / 11 aprile: One Health ad Anguillara Sabazia, una giornata dedicata a salute, prevenzione e ambiente x.com