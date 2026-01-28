Chi l’ha Visto la tragedia di Anguillara Sabazia al centro della puntata

Questa sera Federica Sciarelli torna su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha Visto?. Al centro del programma, ancora una volta, c’è la tragedia di Anguillara Sabazia. La conduttrice approfondisce i dettagli di un caso che ha colpito la comunità e cerca di fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 28 gennaio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 28 gennaio 2026. Al centro del programma, la tragica fine di Federica Torzullo, che ha portato con sé altre due vittime: i genitori del marito assassino, Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto. L’avvocato dell’uomo ribadisce l’importanza delle altre vite da tutelare. Questo femminicidio di inizio anno pone un inevitabile interrogativo: è giusto lasciare soli i familiari del ‘carnefice’? A seguire, Federica Sciarelli si chiederà se lo sconosciuto di Rovigo sia il ragazzo scomparso a 19 anni dall’Olanda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Stasera su Chi l’ha Visto? si approfondisce il caso del femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati morti ad Anguillara Sabazia.

