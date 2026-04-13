Il Papa Leone XIV è atterrato all’aeroporto ‘Houari Boumédiène’ di Algeri, segnando l’inizio del suo viaggio apostolico in Africa. Al suo arrivo, è stato accolto dal presidente del paese. La visita rappresenta la prima tappa di un itinerario che si svolgerà in diverse nazioni del continente.

Papa Leone XIV è arrivato all’aeroporto ‘Houari Boumédiène’ di Algeri, in Algeria, per la prima tappa del viaggio apostolico in Africa. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato alle ore intorno alle ore 11. All’arrivo il Papa è stato accolto dal Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Una bambina ha offerto dei fiori a Leone XIV. Dopo gli inni, l’Onore alle Bandiere, la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa è stato accompagnato al Salon d’Honneur per un breve incontro privato con il Presidente della Repubblica. Forza Italia, Barelli: "Famiglia Berlusconi? Normalmente i partiti si guidano dall'interno" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Algeria, Papa Leone XIV accolto dal presidente Tebboune

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