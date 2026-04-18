Durante il suo primo discorso ufficiale in Angola, il Papa ha rivolto parole chiare riguardo alle risorse naturali del continente africano. Ha sottolineato il controllo esercitato da potenze straniere sulle risorse del paese, evidenziando il problema dello sfruttamento. Le sue dichiarazioni si sono rivolte a evidenziare una situazione che riguarda anche altri paesi africani, senza entrare nel dettaglio di eventuali nomi o enti coinvolti.

Durante il suo primo discorso ufficiale in territorio angolano, il Pontefice ha lanciato un durissimo monito contro il controllo esercitato dalle potenze straniere sulle risorse naturali del continente. Davanti a una platea attenta, il Santo Padre ha denunciato come le ricchezze materiali del Paese siano bersaglio di interessi prepotenti che operano con logiche di puro sfruttamento. Il costo umano dell’estrattivismo globale. Le conseguenze di questo modello economico, basato sulla sottrazione di beni preziosi, si manifestano attraverso catastrofi ambientali e disastri sociali che causano decessi e immense sofferenze. Il Papa ha evidenziato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angola, il monito del Papa: stop allo scippo delle risorse africane

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