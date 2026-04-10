Durante le celebrazioni per il 107° anniversario della polizia a Torino, il questore ha rivolto un appello ai cittadini, denunciando i reati commessi ai danni degli anziani. L’evento si è svolto venerdì 10 aprile presso l’Ogr, dove sono stati ricordati i traguardi delle forze dell’ordine. Il rappresentante delle forze di polizia ha evidenziato il problema dei malviventi che prendono di mira le persone più vulnerabili.

Durante le celebrazioni per il centosettadesimo anniversario della nascita della polizia, avvenute questo venerdì 10 aprile presso l’Ogr, il questore di Torino Massimo Gambino ha lanciato un monito accorato contro i malviventi che colpiscono le fasce più fragili della popolazione. Il vertice della sicurezza cittadina ha messo in guardia la collettività contro le truffe ai danni degli anziani, descrivendole come una pratica ripugnante che si affianca, per gravità, alla violenza di genere e al fenomeno del crack. L’eroismo quotidiano tra le strade di San Paolo. Le parole del questore hanno trovato un riscontro immediato e concreto nella storia di Luca Chiambretto, un tassista di 32 anni che è stato celebrato durante la cerimonia per il suo intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il monito del Questore: stop ai predatori degli anziani

L’incendio poi lo stop ai lavori. Adesso il centro anziani del Valli è pronto a rinascereDopo sei anni i nonni di Conca d’Oro potranno riavere il loro centro anziani nel cuore del parco delle Valli.

Festa della polizia di Stato, il questore di Torino: "Truffe agli anziani e violenza di genere i reati più odiosi, non esitate a denunciarli"Truffe agli anziani, violenza di genere e droga tra le principali criticità sul territorio torinese.

Temi più discussi: A Rovereto oltre 2.500 atleti in pista contro le guerre. Il monito del vescovo: Se vuoi la vita, devi donarla; La libertà non è un diritto acquisito. Torino ricorda i suoi martiri al Martinetto; Il monito del vescovo di Napoli contro guerre e violenza: La speranza non muore; Oggi vota solo il 37%, siamo degni di loro?: il monito del sindaco davanti ai centenari del '46.

Il progetto del nuovo ospedale Maria Vittoria divide Torino: tutte le criticità del sito presceltoIl progetto per la costruzione del nuovo ospedale destinato a sostituire lo storico Maria Vittoria sta facendo discutere i torinesi proprio mentre inizia la campagna elettorale in vista delle elezioni ... ilfattoquotidiano.it

La prima pagina del Giornale: in Italia l’85% degli attacchi anarchici, le parole dell’agente picchiato a Torino, l’intervista a DurigonIl report Europol rivela l’allarme anarchico in Italia, le prime parole dell’agente picchiato a Torino dagli antagonisti, il monito di Durigon a Vannacci ... ilgiornale.it

Se è vero che tre indizi fanno una prova, Torino continua a raccoglierne ben di più sul futuro delle Nitto ATP Finals sotto la Mole. E tutto va nella direzione di ospitarle qui, oltre all’edizione 2026 per cui mercoledì sera c’è stata un’ultima riunione di allineamento - facebook.com facebook

Torino, avvocato arrestato in carcere: stava consegnando consegnava 4 panetti di droga e telefoni a detenuti x.com