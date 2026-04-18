Andrea Stella ha dichiarato che il suo ruolo in McLaren risulta ormai insostenibile. Ha menzionato di aver ricevuto voci riguardanti la firma di pre-contratti con altre squadre e ha condiviso aggiornamenti sul suo possibile futuro professionale. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla sua posizione all’interno del team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Andrea Stella ha recentemente discusso il suo ruolo in McLaren, riconoscendo che l’attuale configurazione della squadra non può durare nel lungo termine. Questa affermazione arriva in risposta a voci recenti sui presunti pre-contratti. Nei giorni scorsi, è emersa l’ipotesi di un possibile ritorno a Ferrari, dopo che McLaren ha annunciato l’ingresso di Gianpiero Lambiase nel 2028. Questo cambiamento avrà un impatto significativo sulla struttura del team. Lambiase assumerà il ruolo di Chief Racing Officer, consentendo a Stella di concentrarsi maggiormente sui suoi compiti come team principal.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Andrea Stella: “Ruolo in McLaren insostenibile”, svela su voci di “pre-contratti”.

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