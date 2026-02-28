Andrea Stella dopo i test in Bahrain | McLaren partirà in difesa puntando sul contropiede

Dopo i test in Bahrain, Andrea Stella ha dichiarato che la McLaren si appresta a partire in difesa, puntando sul contropiede. Con i test pre-stagionali conclusi e il via del Mondiale imminente, Stella ha fatto il punto sul lavoro svolto dalla squadra durante le sessioni di shakedown e i test ufficiali. La squadra si prepara ora a affrontare la prima gara della stagione.

