La McLaren svela la nuova MCL40 Stella | La nostra sfida più grande

La McLaren ha presentato ufficialmente la nuova monoposto MCL40, pronta a scendere in pista nella stagione 2025. Il team ha tolto i veli e ha mostrato la vettura che dovrà confermare i titoli vinti l’anno scorso. Il team principal Stella ha detto che ora tutti vogliono batterli, e che i successi passati non contano più niente. La squadra si prepara a una sfida dura, con l’obiettivo di mantenere il titolo e dimostrare di essere ancora la macchina da battere.

Tradizione vincente, non si cambia. Specie quando porta fortuna. La McLaren ha tolto i veli alla livrea 2026 della nuova MCL40, restando fedele a una regola aurea: restano i colori vincenti che negli ultimi due anni hanno visto il team conquistare due titoli costruttori e un titolo piloti. E così l'iconico arancione papaya continua a dominare sulla monoposto che Lando Norris e Oscar Piastri porteranno in pista nella nuova stagione iridata. La presentazione si è svolta in Bahrain, casa degli azionisti storici del team, con il Ceo Zak Brown, il team principal Andrea Stella, i due piloti, la Chief Marketing Officer Lou McEwen e il Chief Designer Rob Marshall a fare gli onori di casa.

