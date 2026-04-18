Andrea Soncin rammaricato | L’Italia ha dominato una sola squadra in campo Il risultato non ci ripaga
L’Italia ha concluso senza reti il match contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, un risultato che ha lasciato alcuni commenti deluso tra i rappresentanti della squadra. Nonostante un dominio evidente sul campo, la squadra non è riuscita a trovare il gol e il risultato non riflette l’impegno mostrato durante tutta la partita. La gara si è conclusa con un pareggio che lascia aperte alcune riflessioni sulla prestazione complessiva.
L’Italia ha pareggiato con la Danimarca per 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile: dopo la roboante vittoria contro la Serbia per 6-0, le azzurre non sono riuscite a sbloccare il risultato in quel di Copenhagen e si sono dovute accontentare di un punto che lascia parecchio rammarico, considerando che la nostra Nazionale ha avuto un concreto numero di nitide occasioni da gol e ha anche colpito una traversa. Le azzurre si trovano al terzo posto nel gruppo 1 di Lega A con cinque punti all’attivo, alle spalle delle danesi (8) e della Svezia (7): soltanto la prima classificata si qualificherà direttamente alla rassegna iridata, dunque bisognerà concretamente sperare in un successo delle svedesi contro le danesi e battere la Svezia a domicilio (oltre a regolare la Serbia) per sperare di conquistare la prima posizione.🔗 Leggi su Oasport.it
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