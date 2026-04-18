L’Italia ha concluso senza reti il match contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, un risultato che ha lasciato alcuni commenti deluso tra i rappresentanti della squadra. Nonostante un dominio evidente sul campo, la squadra non è riuscita a trovare il gol e il risultato non riflette l’impegno mostrato durante tutta la partita. La gara si è conclusa con un pareggio che lascia aperte alcune riflessioni sulla prestazione complessiva.

L’Italia ha pareggiato con la Danimarca per 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile: dopo la roboante vittoria contro la Serbia per 6-0, le azzurre non sono riuscite a sbloccare il risultato in quel di Copenhagen e si sono dovute accontentare di un punto che lascia parecchio rammarico, considerando che la nostra Nazionale ha avuto un concreto numero di nitide occasioni da gol e ha anche colpito una traversa. Le azzurre si trovano al terzo posto nel gruppo 1 di Lega A con cinque punti all’attivo, alle spalle delle danesi (8) e della Svezia (7): soltanto la prima classificata si qualificherà direttamente alla rassegna iridata, dunque bisognerà concretamente sperare in un successo delle svedesi contro le danesi e battere la Svezia a domicilio (oltre a regolare la Serbia) per sperare di conquistare la prima posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Soncin rammaricato: “L’Italia ha dominato, una sola squadra in campo. Il risultato non ci ripaga”

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