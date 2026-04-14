Andrea Soncin | È il risultato che cercavamo continuiamo a lottare per il nostro sogno

La Nazionale italiana di calcio femminile ha ottenuto una vittoria nel terzo match della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2027. Andrea Soncin, portavoce della squadra, ha commentato che si tratta del risultato desiderato e ha aggiunto che la squadra continuerà a impegnarsi per raggiungere il proprio obiettivo. La partita si è conclusa con un risultato positivo per le azzurre, che ora proseguono nella competizione.

La vittoria è arrivata per la Nazionale italiana di calcio femminile, impegnata nel terzo incontro della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2027. Dopo aver ottenuto solo un punto nelle prime due partite disputate in casa contro la Svezia e la Danimarca, le azzurre andavano in cerca di quel successo che mancava dai quarti di finali degli Europei dell’anno scorso contro la Norvegia. Nell’impegno in trasferta contro la Serbia, la compagine allenata da Andrea Soncin si è scatenata, concludendo con un tennistico 6-0. Un risultato che fa morale, ma non facilita più di tanto il percorso delle calciatrici nostrane nella conquista dell’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Soncin: “È il risultato che cercavamo, continuiamo a lottare per il nostro sogno” Leggi anche: Athletic Palermo, sfida ad alta quota col Sambiase: "Continuiamo a coltivare il nostro sogno" Leggi anche: Pisacane: “Orgogliosi per la prestazione, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi.”