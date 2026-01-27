Antonio Conte sottolinea che il risultato contro la Juventus non riflette la reale dimensione del Napoli, che si mantiene tra le prime posizioni di campionato nonostante numerosi infortuni. L’allenatore evidenzia la competitività della squadra e la capacità di mantenere un buon rendimento in stagione, anche in condizioni avverse. Questa analisi offre una prospettiva equilibrata sulla stagione del Napoli e sulle sfide affrontate.

Conte: «Se il Napoli partisse oggi con questa rosa, direbbero che siamo da ottavo decimo posto. E invece siamo lì» Antonio Conte è tornato sull’emergenza infortuni e ha detto che nonostante tutto, nonostante i tanti, tantissimi infortuni, il Napoli è lì, è terzo in campionato, ha vinto la Supercoppa italiana ed è ancora in corsa in campionato. Queste le sue parole sul tema in conferenza: «Penso di avere la giusta esperienza come allenatore, quello che è accaduto quest’anno ha dell’inspiegabile. Ogni anno si contemplano infortuni, di solito muscolari. Può essere due settimane, tre, un mese, poi rientrano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Con la Juventus risultato molto bugiardo. Non siamo stati dominati per niente, non c’è una squadra che ci ha dominato quest’anno»

Dopo la vittoria che ha portato il Napoli in finale di Supercoppa 2025, Antonio Conte ha espresso soddisfazione e orgoglio.

