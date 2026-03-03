Calafiori spiega cosa non va a Londra | Non mi piace come guidano seguono troppo le regole

Riccardo Calafiori utilizza un autista per recarsi dal suo domicilio al centro sportivo dell'Arsenal, spiegando che questa scelta deriva dalla sua insoddisfazione riguardo al modo di guidare a Londra, dove ritiene che i guidatori siano troppo attenti a seguire le regole. La sua opinione si riferisce alle modalità di guida incontrate nella capitale britannica.

Riccardo Calafiori spiega perché ha l'autista per andare in macchina da casa al campo d'allenamento dell'Arsenal: "Purtroppo sono fatti così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

