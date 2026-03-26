In Australia, una petizione sta raccogliendo firme contro il finanziamento pubblico del viaggio del principe Harry e di Meghan Markle nel Paese. Gli organizzatori chiedono di non coprire le spese della coppia durante la visita, suscitando una reazione di protesta da parte di parte della popolazione. La questione riguarda la destinazione di fondi pubblici destinati ad altri scopi.

Gli australiani non intendono sovvenzionare ulteriormente la famiglia reale inglese, in particolare il prossimo viaggio del principe Harry e della moglie Meghan Markle nel Paese. Beyond Australia, associazione che si batte per i diritti civili, ha pubblicato una petizione firmata da 33mila persone, in cui si chiede alla coppia di pagare autonomamente le spese del trasferimento. Diversi cittadini hanno esortato i ministri a stabilire delle misure rigide a proposito dei reali: non bisognerà investire alcun fondo pubblico per le misure di sicurezza, la logistica del viaggio o qualsiasi altra spesa per la visita in generale. Il gruppo che si è occupato di boicottare le sovvenzioni a Harry e Meghan ha pubblicato il proprio appello su Change. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non paghiamo il viaggio di Harry e Meghan”, gli australiani si ribellano alla famiglia reale con una petizione

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