Harry e Meghan sono in Australia per un tour di quattro giorni dedicato a attività filantropiche. La visita ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del Palazzo, generando discussioni tra i membri della famiglia reale. La coppia sta portando avanti impegni ufficiali e incontri pubblici nel Paese, mentre le reazioni alle loro scelte continuano a suscitare attenzione e polemiche.

Harry e Meghan Markle si trovano attualmente in Australia per un tour filantropico della durata di quattro giorni, un impegno che sta scatenando forti tensioni a Palazzo. Il sovrano Re Carlo monitora con estrema attenzione gli sviluppi del viaggio, avendo inizialmente dato il proprio consenso al progetto, forse sottovalutando le reali intenzioni dei due soggetti. Le prime ore dell’itinerario australiano hanno già generato preoccupazione negli ambienti vicini alla Corona. Sebbene la coppia avesse garantito che si sarebbe trattata di una serie di impegni privati legati alla beneficenza, l’atteggiamento mostrato fin dai primi incontri suggerisce una dinamica diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Harry e Meghan in Australia: il tour che fa infuriare Palazzo

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