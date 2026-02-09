Antonio Medugno torna a parlare dopo il caso Signorini e confessa di aver perso diversi contratti. L’influencer spiega che le polemiche hanno pesato sul suo lavoro e ha deciso di essere sincero sulle difficoltà che sta affrontando. Non nasconde che la situazione ha portato a una battuta d’arresto nella sua carriera, ma respinge le accuse di aver approfittato della vicenda. Ora cerca di andare avanti, sperando di ricostruire la sua immagine e tornare a lavorare senza ostacoli.

Medugno ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate sul piano lavorativo dopo l’esplosione del caso Signorini, respingendo le accuse di chi sostiene che possa aver tratto vantaggio dalla situazione. “Vi assicuro che in questa situazione io ho solo perso, anche contratti lavorativi. Ho perso di tutto. Dopo ciò che è successo ho ricevuto rifiuti in ambito lavorativo. Purtroppo è accaduto e mi hanno disdetto vari contratti per questa situazione che non è dipesa da me. Di sicuro io non devo vergognarmi di nulla”, ha dichiarato. Il racconto si è poi spostato sul piano personale e familiare, che Medugno descrive come uno degli aspetti più dolorosi della vicenda: “Come ho vissuto quello che è successo? Male, perché la mia famiglia non sapeva nulla e per me è stata una doppia sofferenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La crisi di Antonio Medugno dopo il caso Signorini: “Ho perso contratti”

Approfondimenti su Antonio Medugno

Antonio Medugno, modello e influencer napoletano, ha recentemente rivelato di aver ricevuto messaggi e avances da Alfonso Signorini, culminati in un invito a casa sua.

In seguito alla denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, le autorità hanno avviato un’indagine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Antonio Medugno

Argomenti discussi: Insediamento Consiglio regionale, il discorso del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro; Crisi e Ripartenza in Stellantis: Il Reset di Antonio Filosa dopo gli Errori di Tavares; Carcano, audizione in Regione: L'azienda non è in crisi, c'è volontà di rilancio; L’Avv. Antonio Giulio Alagna nominato da Federterziario nel nuovo Comitato Tecnico Scientifico per la crisi d’impresa.

La crisi di Antonio Medugno dopo il caso Signorini: Ho perso contrattiMedugno ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate sul piano lavorativo dopo l’esplosione del caso ... msn.com

“Il rapporto sessuale tra noi c’è stato. Fu una notte e basta, decisi di chiudere perché non avevo interesse a proseguire la conoscenza”. Antonio Medugno replica all’intervista di Clarissa Selassié rilasciata ai nostri microfoni. Contraddice tutto e risponde a tono facebook

Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: “Abusi ed estorsione” x.com