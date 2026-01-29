Alessandro Piscopo ex agente di Antonio Medugno interrogato in Procura è indagato nel caso Signorini - Corona

Alessandro Piscopo, ex agente di Antonio Medugno, è stato chiamato in Procura per un interrogatorio. È indagato nell’ambito del caso che riguarda Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. La procura vuole chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda e ha ascoltato Piscopo come testimone e sospettato. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Ha preso il via in Procura a Milano l'interrogatorio di Alessandro Piscopo, ex agente di Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione il conduttore Alfonso Signorini, nel mirino di "Falsissimo" di Fabrizio Corona, che ha parlato di un "sistema Signorini". Il giornalista e presentatore ha respinto le accuse. Piscopo è indagato per revenge porn, stessa accusa contestata all'ex "Re dei Paparazzi", che è indagato anche per ulteriori reati in altri filoni dell'inchiesta. Il giorno dell'interrogatorio di Alessandro Piscopo La denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini Signorini, Falsissimo, Corona e Google: il caso in Tribunale Il giorno dell'interrogatorio di Alessandro Piscopo L'interrogatorio di Alessandro Piscopo è in corso in Procura a Milano.

