Anche i tessuti per la casa hanno un’anima

Da laverita.info 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Society Limonta, azienda nota per i tessuti per la casa come lenzuola, tovaglie e asciugamani, partecipa al Salone del Mobile di Milano. La presenza all’evento evidenzia la sua attività nel settore tessile e il suo coinvolgimento nel mondo dell’arredamento e del design. La partecipazione si inserisce nel programma della fiera, che si svolge in città e attira aziende e visitatori da tutto il mondo.

Il brand ha costruito negli anni un linguaggio distintivo fatto di materia, colore e sperimentazione, ridefinendo il concetto di biancheria per la casa in chiave libera e personale. Dalla ricchezza del suo archivio tessile alla continua innovazione sui materiali, Society Limonta interpreta l’abitare come un’esperienza dinamica. Ne parliamo con Davide Mazzarini, brand manager, per approfondire filosofia, ricerca e prospettive. Society Limonta nasce all’interno di una realtà storica come Gruppo Limonta: quanto pesa oggi questa eredità nel definire l’identità contemporanea del brand? «Nascere all’interno del Gruppo Limonta è un’opportunità fondamentale per definire l’identità contemporanea di Society Limonta.🔗 Leggi su Laverita.info

anche i tessuti per la casa hanno un8217anima
© Laverita.info - «Anche i tessuti per la casa hanno un’anima»

She Spent 1000 Years CultivatingNow She’s Back to Collect What’s Hers!

Video She Spent 1000 Years Cultivating?Now She’s Back to Collect What’s Hers!

Notizie correlate

Donazione organi e tessuti, sono 805 i cittadini maggiorenni che hanno detto "sì" nel 2025Sono stati 805 i santarcangiolesi che nel 2025 hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della...

Leggi anche: Ora anche gli abitanti di Dossobuono hanno la loro Casa dell'Acqua

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: FuoriSalone 2026: idee d'arredo da copiare (anche se odi il design); National Pet Day: con Samsung avere gli animali domestici è solo un piacere.; Due secoli di arte e tessuti: la Stamperia Pascucci diventa Casa della Memoria; Apre Casa Manteco. Le radici e l’innovazione.

anche i tessuti per casaNon sono i fiori: è questo che rende la casa davvero primaverileDimentica i fiori: scopri come trasformare la tua casa con i tessili. Dai colori verde salvia e azzurro polvere alle texture in lino e cotone, ecco i segreti per un perfetto cambio stagione. designmag.it

anche i tessuti per casaTrasformi completamente casa tua cambiando soltanto tessuti e tendaggi: i consigli degli espertiPer cambiare aspetto alla casa basta semplicemente scegliere tessuti e tendaggi giusti: ecco i consigli degli esperti. designmag.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.