Anche i tessuti per la casa hanno un’anima

Society Limonta, azienda nota per i tessuti per la casa come lenzuola, tovaglie e asciugamani, partecipa al Salone del Mobile di Milano. La presenza all’evento evidenzia la sua attività nel settore tessile e il suo coinvolgimento nel mondo dell’arredamento e del design. La partecipazione si inserisce nel programma della fiera, che si svolge in città e attira aziende e visitatori da tutto il mondo.

Il brand ha costruito negli anni un linguaggio distintivo fatto di materia, colore e sperimentazione, ridefinendo il concetto di biancheria per la casa in chiave libera e personale. Dalla ricchezza del suo archivio tessile alla continua innovazione sui materiali, Society Limonta interpreta l’abitare come un’esperienza dinamica. Ne parliamo con Davide Mazzarini, brand manager, per approfondire filosofia, ricerca e prospettive. Society Limonta nasce all’interno di una realtà storica come Gruppo Limonta: quanto pesa oggi questa eredità nel definire l’identità contemporanea del brand? «Nascere all’interno del Gruppo Limonta è un’opportunità fondamentale per definire l’identità contemporanea di Society Limonta.🔗 Leggi su Laverita.info

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She Spent 1000 Years CultivatingNow She’s Back to Collect What’s Hers!

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