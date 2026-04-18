L’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race si è conclusa con una vittoria in volata di un ciclista che, un anno fa, aveva visto sfumare il successo al fotofinish. Il corridore belga, che aveva già partecipato a diverse edizioni, ha dichiarato di non cercare rivalse, ma di desiderare comunque un risultato positivo. La corsa si è svolta in una giornata di primavera con condizioni meteo variabili, attirando numerosi appassionati lungo il percorso.

Roma, 18 aprile 2026 - Un anno fa, a sorpresa, la spuntò in volata Mattias Skjelmose, battendo Tadej Pogacar (che mancò così la chance di completare il Trittico delle Ardenne ) e Remco Evenepoel: se lo sloveno non sarà al via dell' Amstel Gold Race 2026, il belga va invece a caccia di rivincita e lo farà partendo praticamente con i galloni del favorito. Le dichiarazioni di Evenepoel. Intercettato dai microfoni di Het Laatste Nieuws, Evenepoel parte proprio dal passato e dalla voglia di riempire una casella vuota del proprio palmares, piuttosto ricco per quanto riguarda le Classiche. "È una corsa che vorrei vincere prima o poi. Lo scorso anno penso di esser stato sfortunato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Amstel Gold Race 2026, Evenepoel: "Non cerco rivalse, ma mi piacerebbe vincere"

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