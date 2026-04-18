Amsef la cessione delle quote | La corte dei conti ci dà ragione Operazione del tutto legittima

Recentemente, la Corte dei Conti ha confermato la legittimità di un’operazione di cessione delle quote condotta dall’associazione Amsef. La decisione è stata comunicata attraverso un pronunciamento ufficiale, in cui si afferma che l’operazione rispetta tutte le normative in vigore. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e del dibattito pubblico, portando la Corte dei Conti al centro dell’attenzione.

La Corte dei Conti si sta conquistando, suo malgrado, un protagonismo assoluto nel dibattito cittadino. Da un lato per la questione rendiconto, dall’altra sul versante della cessione Amsef. Nell’ultima deliberazione, i giudici contabili confermano la bontà dell’operazione di cessione di tutte le quote portata avanti da Ferrara Tua (che deteneva la partecipazione per conto del Comune). Il documento di 66 pagine, è molto articolato e fa riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune del 2024. L’azienda di onoranze funebri era pienamente integrata nel gruppo pubblico locale. C’è un passaggio del pronunciamento della Corte, che forse più di altri restituisce il senso dell’operazione di dismissione delle quote portata avanti dall’amministrazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amsef, la cessione delle quote: "La corte dei conti ci dà ragione. Operazione del tutto legittima" Notizie correlate Amsef, la Corte dei conti si esprime. Il sindaco: "Ha dato ragione al Comune sulla vendita"“La relazione di ‘controllo’ tra Ferrara Tua e Amsef potrebbe comportare una compressione del principio di concorrenza . Foggia: Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa tributi da 3 milioni con ex concessionaria.Foggia, la Corte dei Conti dà ragione al Comune nella disputa da 3 milioni con l'ex concessionaria dei tributi La Corte dei Conti ha emesso una... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Amsef, la Corte dei Conti si esprime. Il sindaco: Ha dato ragione al Comune sulla vendita; Cessione Amsef, Fabbri: La Corte dei Conti dà ragione al Comune. Ma è presto per dirlo. Cessione di Amsef, oggi l’incarico. La scelta cade su Luca Cimarelli. Camera mortuaria, ecco le novitàL’ora X dovrebbe scattare questa mattina. L’assemblea dei soci di Ferrara Tua – il Comune di Ferrara – ufficializzerà l’incarico al presidente Luca Cimarelli per formalizzare la cessione delle quote ... ilrestodelcarlino.it Amsef, ecco il bando di gara. Operazione da 4,5 milioni : Mantenere tutti i dipendentiIeri è stato pubblicato da Ferrara Tua l’avviso pubblico per la cessione delle quote societarie. Tra i vincoli per gli acquirenti anche un affitto da 60mila euro al Comune per la funeral home. E bando ... ilrestodelcarlino.it Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La picco - facebook.com facebook Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di #Rovigo a quello di #Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La pi x.com