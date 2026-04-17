La quinta puntata del Serale di Amici 2026, registrata oggi, sarà trasmessa sabato 18 aprile in prima serata su Canale 5. La puntata prevede la partecipazione di ospiti e sfide tra i concorrenti, con i partecipanti che si sono preparati durante le settimane precedenti. I giudici hanno già deciso alcuni eliminati, mentre altri concorrenti sono ancora in corsa per proseguire nel programma.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi 2026 arriva alla sua quinta puntata, già registrata oggi e pronta ad andare in onda in prima serata su Canale 5 sabato 18 aprile. Una serata ricca di ospiti, sfide serrate e un’eliminazione che sarà comunicata solo in casetta al termine della registrazione. Gli ospiti della quinta puntata. Maria De Filippi ha accolto in studio numerosi ospiti che hanno reso la puntata particolarmente ricca di momenti di spettacolo. Tra questi Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, protagonisti di un intervento nel gioco Password condotto da Alessandro Cattelan, presente anche quest’anno nel cast fisso del programma. Spazio...🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici 2026, quinta puntata del Serale: grandi ospiti e sfide decisive

AMICI 2026 Terza Puntata Serale - Eliminati Valentina e Plasma

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