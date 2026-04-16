Serale Amici 25 anticipazioni quinta puntata 18 aprile | chi è stato eliminato ospiti e giudici

Sabato 18 aprile va in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici 25. Durante la serata sono previsti ospiti in studio e interventi dei giudici. La puntata include una sfida che ha portato a un’eliminazione tra i concorrenti. Le anticipazioni forniscono dettagli sui partecipanti coinvolti e sui momenti salienti della serata.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 25 in onda su Canale 5 sabato 18 aprile. Gli ospiti in studio, i giudici e i dettagli sulla sfida che ha portato a una sola eliminazione. L'articolo contiene spoiler.🔗 Leggi su Fanpage.it

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