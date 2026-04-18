Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21:30, su Canale 5 viene trasmessa la quinta puntata del serale di Amici 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming, permettendo agli spettatori di seguire l’evento online. La trasmissione si concentra sulle performance dei concorrenti, con esibizioni dal vivo e momenti di valutazione da parte della giuria. La diretta televisiva permette di assistere alle dinamiche della gara in tempo reale.

. Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it

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