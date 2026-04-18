Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della quinta puntata

Stasera alle 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2026, trasmissione già nota per il suo format che coinvolge allievi, squadre e ospiti speciali. La puntata si svolge il 18 aprile e si preannuncia ricca di esibizioni e confronti tra i partecipanti. Sono attese anche presenze di ospiti che si alterneranno nel corso della serata, contribuendo a rendere l’appuntamento televisivo un momento di grande attenzione per gli appassionati del programma.

, 18 aprile. Stasera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quinta puntata AMICI 25 - ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA Notizie correlate Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataStasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntataAmici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serale Amici 2026, anticipazioni 11 aprile: una sola eliminazione!; Serale di Amici 2026, le pagelle dell’11 aprile: frecciata a De Martino (7), Celentano si commuove (9); Le anticipazioni dalla quarta puntata del serale di Amici 25: ospiti, sfide e nuova eliminazione; Amici 2026, chi è l'eliminato del quarto serale, la lite D'Alessio-Pettinelli. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quinta puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quinta puntata in onda su Canale 5 il 18 aprile. Concorrenti, allievi ... tpi.it Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata in onda stasera, 18 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it La tragedia dovuta a un malore improvviso mentre giocava con amici. - facebook.com facebook QUESTA SERA lo spettacolo è di scena nella quinta puntata del Serale di #Amici25! Farete il tifo per la squadra Cuccarini-Peparini Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5 x.com