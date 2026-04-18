Nel primo pomeriggio di oggi in Italia, un’ambulanza si è ribaltata mentre trasportava un paziente, provocando blocchi sul traffico. L’incidente ha causato ritardi e disagi sulla strada interessata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono ancora note le cause dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Italia, coinvolgendo un mezzo di soccorso e causando momenti di forte apprensione. Il bilancio è pesante, con un ferito in condizioni serie e altri due coinvolti. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma l’episodio ha subito attirato l’attenzione per la gravità delle conseguenze e per il tipo di veicolo coinvolto, rendendo necessario un intervento tempestivo dei soccorsi. L’incidente è avvenuto nei pressi di Stresa, nel territorio del Verbano. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, un’ ambulanza ribaltata ha perso il controllo senza coinvolgere altri veicoli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ambulanza si ribalta con paziente a bordo, dramma in Italia: traffico paralizzato

Incidente con un’ambulanza o con un’auto della polizia: chi paga

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