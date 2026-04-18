Alzheimer risultati promettenti da una nuova terapia sperimentata al Mondino

Alzheimer, un nuovo farmaco sperimentato presso la Fondazione Mondino di Pavia ha prodotto risultati considerati promettenti. La ricerca, condotta su un gruppo di pazienti, ha evidenziato miglioramenti nelle funzioni cognitive. Lo studio ha coinvolto un campione di soggetti affetti dalla malattia, e i risultati preliminari sono stati presentati in un convegno scientifico. La sperimentazione prosegue con ulteriori analisi e monitoraggi.

Pavia, 18 aprile 2026 – Grazie a un farmaco sperimentato alla Fondazione Mondino di Pavia, uno degli istituti neurologici più importanti d'Italia ci sono nuove speranze per la cura della malattia di Azheimer, una patologia neurodegenerativa progressiva caratterizzata dall’accumulo nel cervello di proteina beta-amiloide (A?) e di aggregati di proteina tau, responsabili del progressivo declino delle funzioni cognitive e della memoria. La proteina tau. Negli ultimi anni si sono rese disponibili nuove strategie terapeutiche basate su anticorpi monoclonali diretti contro la beta-amiloide, già utilizzati in Europa ma non ancora approvati dall’AIFA per l’impiego in Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alzheimer, risultati promettenti da una nuova terapia sperimentata al Mondino Notizie correlate Dermatologia pediatrica e terapie avanzate: risultati promettenti al Meyer grazie all’impiego dei Jak-inibitoriDalle estese applicazioni di creme a una singola compressa orale giornaliera: il ritlecitinib garantisce tassi di ricrescita fino al 70% in 36... Una "comunità amica" per chi combatte alzheimer e parkinson: nel 2026 arriva anche la terapia del circoContinua la collaborazione tra il Comune di Meldola e l'associazione La Rete Magica Odv, impegnata quotidianamente nel sostenere le famiglie del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alzheimer: risultati promettenti da una nuova terapia sperimentata al Mondino di Pavia; Alzheimer, una vitamina comune potrebbe ridurre l'accumulo di proteine associate alla malattia: cosa dice lo studio; Alzheimer, la svolta arriva dalla proteina Tau: i promettenti risultati della Fondazione Mondino; Alzheimer: da Pavia segnali incoraggianti sulla terapia studiata dalla Fondazione Mondino. Alzheimer, risultati promettenti da una nuova terapia sperimentata al MondinoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Terapia anti – Tau e Alzheimer, risultati promettenti della ricerca al MondinoPAVIA. Cosa c’entrano le proteine con l’Alzheimer che ruba i ricordi e la memoria di come si fanno le cose? La malattia di Alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva caratterizzata dall’a ... laprovinciapavese.gelocal.it Alzheimer: sperimentato un anticorpo monoclonale efficace che può ridurre, rallentare o arrestare la progressione della malattia. La sperimentazione presso la Fondazione Mondino di Pavia. Negli ultimi anni si sono rese disponibili nuove strategie terapeutich - facebook.com facebook #GIUDECCA • Un nuovo giardino per i nostri #anziani alle Zitelle Oggi abbiamo presentato, insieme a IPAV, questo bellissimo progetto pensato soprattutto per gli ospiti della Casa Servizi Zitelle con alzheimer o decadimento cognitivo. x.com